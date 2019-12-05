Dolar güne 5,75 liranın altında seryediyor

05 Aralık 2019

Dolar/TL, yeni güne düşüş başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,5290'dan satılıyor.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1080 seviyesinde, dolar endeksi de önceki kapanışına yakın 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Dün NATO Liderler Toplantısı ve Suriye konulu Dörtlü Zirve'den gelen açıklamalar jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olurken, buna bağlı olarak 5,7330 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,7500'ten tamamladı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,7820'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.