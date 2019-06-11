Dolar güne 5.77 seviyelerinde başladı

11 Haziran 2019

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentileri nedeniyle küresel piyasalarda gözlenen olumlu havaya paralel yönünü aşağı çeviren dolar/TL 5.80'in altında hareketini sürdürürken, Hazine ihaleleri, ABD ile ilişkiler ve dış piyasalardaki gelişmeler izleniyor.

Kur bu sabah 5.77 seviyelerinde işlem görüyor.

Hazine bugün 21 Nisan 2021 itfalı iki yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek. Bu ay toplam 11.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 9.3 milyar TL'si piyasadan, 500 milyon TL'si kira sertifikası yoluyla toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma programlayan Hazine, dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasadan ROT dahil 5.94 milyar TL, kamudan 1.5 milyar TL borçlandı.Hazine'nin programını öngörülerine paralel tamamlaması için opsiyonlar hariç bugünkü ihalelerden piyasadan yaklaşık 3.4 milyar TL borçlanması gerekiyor.

Öte yandan TL'de son dönemde ana baskı unsuru olan ABD ile ilişkiler konusundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Integral Yatırım'ın notunda küresel piyasalarda doların çok güçlü olmamasının içeriyi rahatlattığı ancak TL varlıklardaki belirsizlikler sürdüğünden kurun geri çekilmelerde zorlandığı belirtildi.

TCMB'nin yarınki PPK toplantısı öncesi kurda temkinli seyir izlenebileceği belirtilen notta, "Dolar/TL'de yakın direnç noktası 50 günlük ortalamasının geçtiği 5.90 seviyesi. Bu seviyenin üzerine yükselmekte zorlandığı sürece yukarı yönlü eğilim zayıf kalabilir" denildi.

Merkez Bankası'nın 12 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutması beklenirken, yılın kalanında indirim beklentileri 250 baz civarında bulunuyor.

Reuters'ın toplam 16 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 14 katılımcı politika faizinin %24 seviyesinde sabit tutulmasını beklerken, bir kurum politika faizinde 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puanlık indirim bekliyor.

Kaynak: Reuters