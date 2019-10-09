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Dolar güne 5,82 liranın üzerinde başladı

Suriye'nin kuzeyi ile ilgili gelişmeler ve konu ile ilgili yapılan açıklamalarla, dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, güne 5,82 lira seviyelerinden başladı.

Dolar güne 5,82 liranın üzerinde başladı
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Piyasalarda Suriye'nin kuzeyine yönelik açıklamalar çok yakından takip edilirken; küresel piyasalarda ise ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere'nin Breexit sürecine yönelik yeni gelişmeler izleniyor. 

Son 2 günde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabahki işlemlerde 5,84 liranın üzerine tırmandı. Türkiye piyasalarında işlemlerin başlamasıyla birlikte bir miktar gevşedi ve 5,82'ye geriledi.
Pazartesi günü Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, dün ise Türkiye'nin ABD için önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu söylemişti. Bu iki açıklama dolar/TL kurunun, iki gün boyunca 5,80 ile 5,85 arasında dalgalanmasına neden oldu. 

Bugün saat 09:30 itibarıyla, dolar 8,8270 liradan; euro ise 6,3880 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,1140 liradan satılırken; Euro/dolar paritesi 1,0960 seviyelerinde seyrediyor. 

Küresel piyasalarda altının onsu 1507 dolardan, brent petrolün varili 58,05 dolardan işlem görüyor. 

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