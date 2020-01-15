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Dolar güne 5,88'den başladı

Dolar/TL güne 5,88 seviyesinden başlarken; piyasaların gözü kulağı ABD-Çin anlaşması imza töreninde olacak.

Dolar güne 5,88'den başladı
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ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazı ile ilgili imzaların atılmasının beklendiği yeni güne Dolar/TL 5,88 seviyesinden başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar saat 09:10 itibarıyla  5,8870 liradan, euro 6,5570 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8840 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5390 lira olmuştu.

Petrol fiyatları 64 doların hemen üzerinde seyrederken; spot altının ons fiyatı ise düne göre hafif yukarıda ve 1554 dolar civarında işlem görüyor.

ABD-Çin imza töreni TSİ 19:30'da

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması Beyaz Saray'da imzalanacak.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, faz 1 ticaret anlaşmasının tamamen uygulanabilir olduğunu, anlaşmanın Çin'in para birimini manipüle etmekten uzak duracağına dair taahhütünü de içerdiğini bildirdi.

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