Dolar, güne 6,02'nin üzerinde başladı

İdlib bölgesindeki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere, bir çok merkez bankası yetkisinin konuşmasının takip edileceği yeni güne dolar/TL güne 6,02'den başladı.

Saat 09:55 itibarıyla dolar/TL 6,0245'ten; euro/TL ise 6,57780'den el değiştiriyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0180 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5840 lira olmuştu.

Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0910'dan, sterlin/dolar yüzde 0,05 artışla 7,7775'ten alıcı buluyor. Dün üst üste yükselişini 6. işlem gününe taşıyarak 98,88 ile son 4 ayın zirvesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, dış ticaret ve 4. çeyrek GSYH verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Suriye'ye ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapacağı sunumdaki detayların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95-6,05 bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.