Dolar güne düşüşle başladı

15 Şubat 2018

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artışı yapacağı beklentilerini kuvvetlendirmesine rağmen dolardaki değer kaybı ile kur geriledi.

ABD'de dün açıklanan veri sonrası dolarda ilk etapta değerlenme gözlenmiş ve dolar/TL de 3.8225'e kadar yükselmişti.

Dün saat 17.22'de 3.8157/3.8168 seviyesinde olan dolar/TL, 3.7780'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 08.48'de 3.7820/3.7835 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın gitmesiyle Güney Afrika Randı değer kazandı. Rand'daki değerlenme TL de dahil gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıdı.

Dolar endeksi de önemli destek seviyesi sayılan 90 seviyesinin altına tekrar geriledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10:00 Türkiye, kasım, işsizlik (Önceki yüzde 10,3)

11:00 Türkiye, ocak, bütçe dengesi (-20,9 milyar TL)

13:00 Euro Bölgesi, aralık, dış ticaret dengesi (Önceki 26,3 milyar dolar)

14:30 Türkiye, şubat, TCMB enflasyon beklenti anketi (Önceki yüzde 9,55)

16:30 ABD, ocak, ÜFE (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde -0.1)

17:00 Türkiye, ocak, merkezi yönetim borç stoku (876,5 milyar TL)

17:15 ABD, ocak, sanayi üretimi (Beklenti yüzde 0,4, önceki yüzde 0,9)

17:15 ABD, ocak, kapasite kullanımı (Beklenti yüzde 78, önceki yüzde 77.9)