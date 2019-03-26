Dolar güne hareketli başladı

26 Mart 2019

TL, Cuma günü gözlenen sert değer kayıpları sonrası TCMB'nin adımları ve iletişimi ardından kayıplarının bir kısmını geri alsa da hareketlilik sürebilir.

Piyasalar bugün Hazine ihalelerini izleyecek. Hazine bugün 12 Ağustos 2020 itfalı altı ayda bir yüzde 11.5 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvil ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıllık altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek.

Dolar/TL, Cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490'a kadar yükseldi ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5 civarı oldu. Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanan dolar/TL dün genel olarak 5.60-5.70 bandında dalgalandıktan sonra 5.5520 seviyesinden kapandı. Dolar/TL, bu sabah güne 5.5880 seviyesinden başlasa da sonrasında düşüşe geçti ve 5.50'nin altını gördü. 5.4708'e kadar inen kurda işlemler saat 09:40 itibariyle 5.5370 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 6.20'ye kadar indikten sonra aynı dakikalarda 6.27'den işlem görüyor.

Bankacılar son günlerde oynaklığın çok yükseldiğini ve piyasanın sakinleşmesinin biraz zaman alacağını belirtiyor.

Henüz kurun sakinleştiğini söylemek için erken olduğunu söyleyen bir bankacı, "TCMB'nin rezerv azalışına ilişkin daha net bir hesabı ortaya koyarak piyasayı ikna etmesi gerek. Seçim ve sonrasına ilişkin söylem de hala çok sert. Diğer taraftan dünya piyasaları, büyüme gibi kaygılar nedeniyle zaten çok olumlu bir havada değil. Golan Tepeleri konusunda Türkiye'nin öncülük yapması da geçen yılki kriz öncesi anıları tetikledi. Bütün bu unsurlar bir arada iken kurdaki sakinleşme de sınırlı kalıyor ama yükseliş potansiyeli en azından azaldı diyebiliriz" dedi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken, bu düşüşte olağandışı durum olmadığını açıklayan TCMB dün ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adıma yöneldi.

TCMB dün itibarıyla bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre repo ihalesi açılmaması ortalama fonlama maliyetini yüzde 24'ten yüzde 25.50'ye çıkarırken, diğer iki adım ise TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak.

Bu adımların ardından dün yüzde 24.31'e yükselen ortalama fonlama maliyetinin bugün de yüzde 24.60'a yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan dün Reuters'da yer alan bir analize göre TL'deki değer kaybında TL mevduat getirilerinde umduğunu bulamayan ve seçim öncesi TL'ye güveni azalan bireysel yerli yatırımcıların dövize yönelme kararları geçmişteki kur hareketlerine göre bu kez daha belirgin bir rol oynarken, henüz bu yatırımcıları TL'ye yönlendirecek bir adım ise atılmadı.

Analistler TCMB'nin attığı adımlar ile TL'nin maliyetini artırması ve yaptığı iletişimin piyasayı rahatlattığını belirtirken, oynaklığın devam edebileceğine de dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Golan tepelerine ilişkin açıklamaları ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişelerini artırırken, BDDK hafta sonunda TL'nin dolar karşısındaki kaybı sonrası ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan Erdoğan da hafta sonundaki mitinginde, seçim sonrası bu tür provokatif eylemlere girmenin faturasını "ağır keseceklerini" söyledi.

Analistler bütün bu gelişmelerin yabancı yatırımcılar tarafından "baskı" olarak algılandığını ve Türkiye'ye yatırım ilgisini azaltabilecek bir unsur olduğunu belirtiyor.

Bankacılar dolar/TL'de gözlenen sert yükselişin ardında aslında birçok neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu çerçevede Golan Tepeleri açıklamaları, S-400 konusu, TCMB'nin rezervlerindeki azalma, lokallerin yoğun döviz talebi ve rekor seviyelere yükselen döviz mevduatları, Fed sonrası global büyüme endişeleri, kurda kalıcı bir gevşeme sağlanamaması gibi unsurların fiyatlandığı belirtiliyor.

İşlemcilere göre küresel ticaret savaşları, Brexit süreci, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB'den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon da piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

TL'deki değer kaybının yanı sıra tahvil faizlerinde de yükseliş söz konusu.

Kaynak: Reuters