Dolar güne hızlı başladı

25 Mart 2019

Geçen haftanın son işlem günü yaşanan yukarı yönlü hareketle 5.8449 seviyesine tırmanan dolar/TL, seçim haftasına hızlı düşüşle başladı. Kur, geçen Pazartesi 5.44'ten açılmış ve Cuma gününe kadar dar bantta yatay bir seyir izlemişti.

Yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 5.5706'ya kadar gerileyen dolar/TL daha sonra yükseldi ve saat 09:13'de 5.6520'de yer aldı. Euro/TL de 6.2974 seviyesinden 6.3815'e geldi. Dolar endeksi ise Trump'ın Rusya soruşturmasında aklanmasının ardından yatayda 96.599 seviyesinde.

Bu sabah piyasa gelişmelerine ilişkin bir açıklama yapan Merkez Bankası, banka rezervlerinde yaşanan dalgalanmaların olağan işlemlerden kaynaklandığını bildirdi ve kur tarafındaki oynaklıkların yakından izlendiğini belirtti.

TL'yi zorlayan unsurlar

Cuma günü S-400'ün ardından Golan Tepeleri kaynaklı Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler negatif ayrışmanın önemli bir nedeni olurken, diğer taraftan iç piyasada altı aydır aralıksız her hafta devam eden bireysel döviz talebi TL'deki baskıyı artırıyor.

Bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 15 Mart haftasında 1.64 milyar dolar artışla 105.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi. Bankacılar yerli talebinin yabancı talebiyle birleşerek tek yönlü dövize yönelik bir talep oluşturmasının piyasada ani hareketleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyorlar.

Öte yandan, TCMB rezervlerindeki düşüşün de TL'deki sert değer kayıplarında belirleyici olduğu değerlendiriliyor. TCMB rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken Cuma günü bir Merkez Bankası yetkilisi rezerv hareketlerinde olağan dışı durum görmediğini açıkladı ve son dönemde 5.3 milyar dolar tutarında dış borç ödemesi ile enerji ithalatçısı kurumlara döviz satımı yapıldığı bilgisini verdi. Aynı yetkili, "TCMB'nin rezerv biriktirme politikası devam ediyor.. Bahsi geçen hususlar kaynaklı rezerv rakamlarında dalgalanmaların normaldir" diye konuştu.

Adımlar art arda geldi

Cuma günkü sert satış baskısının ardından Merkez Bankası kademeli olarak en az 150 baz puanlık sıkılaştırma anlamına gelen likidite adımı açıklamış, ancak bu karar aynı gün satışları yavaşlatamamıştı.

Bu arada BDDK, cuma günkü hareketin ardından ABD merkezli banka JP Morgan hakkında inceleme başlatırken, bankaların müşterilerini "yanıltıcı ve manipülatif" şekilde döviz alımına yönlendirmeleri konusunda da inceleme ve soruşturma açtı.

JP Morgan'a bir soruşturma da hisse senedi piyasası üzerinde "spekülatif" etti yarattığı gerekçesiyle SPK tarafından açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pazar günü İstanbul'daki mitinginde, "Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da 'piyasadan dövizleri toplayın, döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içine giriyorsanız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz... Şunu bilin ki seçim sonrası, bunun faturasını size ağır keseceğiz" diye konuştu.

Soruşturmaya konu JP Morgan raporunda, TL'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra değer kaybetme ihtimalinin yüksek görüldüğü ifade edilerek, bankanın müşterilerine dolar pozisyon öneriliyor.