Dolar güne yatay başladı

27 Eylül 2017

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5430 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5450'den kapatmıştı.

Euro/TL 4.1739'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1778 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 58.64, altının ons fiyatı da 1294.26 dolardan işlem görüyor.

Düşüşler sınırlı kalıyor, 3.55 test ediliyor

Kuzey Irak’taki referandum kaynaklı jeopolitik risklerin dolar/TL üzerindeki baskısı devam ederken kur küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40’lı seviyelerden yükseldiği 3.55’li seviyelerin hemen altında dünü tamamladı. Dün bir ara 3.5250’ye kadar düşüş gösteren kur, akşam saatlerinde yeniden 3.55’in üzerini test etti.

Jeopolitik risklerin ve küresel piyasaların yakından izlenmeye devam ettiğini belirten uzmanlara göre, kurda geri çekilmenin 3.5250 bölgesi ile sınırlı kalması halinde yükseliş iştahı sürebilir. TL daha da negatif ayrışırsa kuru 3.55-3.60 aralığına taşımasına neden olabilir. Olası geri çekilmelerde 3.50 ana destek noktası olarak izleniyor