Dolar, güne yatay başladı

04 Ekim 2017

Dün açıklanan enflasyon verisi sonrası yukarı yönlü hareket eden dolar/TL, gün içinde 3.57 seviyelerinden 3.5910'a çıktı. Kur, bu seviyelerden gelen satışlarla 3.58'in altına geriledi ve günü 3.5760'dan tamamladı.

Bu sabah uluslararası piyasalarda dolar/TL saat 08:00'da 3.5658 seviyesinde yer alıyor. Aynı dakikalarda euro/TL 4,1972, euro/dolar ise 1,1767'den işlem görüyor. Brent petrol 55,67, altının ons fiyatı da 1275,33 dolar seviyesinde.

Enflasyonun Şubat 2004'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çeken analistler, çekirdek enflasyondaki yükseliş nedeniyle TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini düşünüyor. Teknik açıdan yükselişte 3.5950 - 3.6250 seviyeleri direnç, düşüşlerde ise 3.5800 seviyesi ara, 3.5630 ana destek olarak izleniyor.