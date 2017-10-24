Dolar güne yatay başladı

24 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformunun Kongre'de ilerlemesine imkan veren tasarının senatodan geçmesinden destek bulan dolar, global bazda değer kazancı trendini sürdürürken kur da buna paralel olarak yükseldi.

Dün gün içinde bir ara 3.71 üzerini test eden kur, haftanın ilk gününü 3.70 civarında hareket ederek geçirdi. Dolar/TL bugün saat 08:00'da 3.7062 seviyesinde yer alıyor. Aynı dakikalarda euro/TL 4.3606, euro/dolar ise 1.1762'den işlem görüyor.

Teknik olarak kurun görünümünde herhangi bir değişiklik bulunmadığına dikkati çeken analistler, aşağıda 3.64'lü rakamların kısa vadeli dip oluşturduğunu kaydetti. Yukarıda ise 3.73-3.75 seviyelerinin önemli dirençler olduğu belirtiliyor. Kurun yönü açısından piyasaların ana gündem maddesi Fed'in yeni başkanının kim olacağı konusu.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.30 Almanya, ekim öncü hizmetler PMI

10.30 Almanya, ekim öncü imalat PMI

11.00 Euro Bölgesi, ekim öncü imalat PMI

11.00 Euro Bölgesi, ekim öncü hizmeler PMI

16.45 ABD, ekim öncü Markit imalat PMI