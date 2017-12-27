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Dolar, güne yatay başladı

Yurt dışı piyasaların tatil olması ve yıl sonu bilanço düzeltme eğilimi ile dün 3.80'in altını gören dolar/TL bugün 3.8083 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar, güne yatay başladı
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Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.8083 seviyesinde. Dolar dün günü 3.8090'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.5230'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1874 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 66.67, altının ons fiyatı da 1282.20 dolardan işlem görüyor.

Bugün açıklanacak veriler şöyle:

18:00 - Kasım ayı bekleyen konut satışları - ABD

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