Dolar güne yatay başladı

29 Haziran 2018

Global risk iştahının zayıf seyrettiği son birkaç gündür TL varlıklar genel anlamda pozitif ayrışıyor. Bu ayrışma sonucu gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında negatif bir seyir izlerken TL dün yüzde 1’e yakın değerlenerek 4.57’nin altını test etti.

Bugüne baktığımızda ise dolar/TL haftanın son işlem gününde 4.57 seviyelerinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 5.33 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiğini belirten analistler, kurda teknik olarak 4.65 altında kalınması halinde ilk etapta 4.55 seviyesine kadar düşüşün sürmesini bekliyor. Bu seviye altında ise 4.50 ve 4.45 sonraki destekleri oluşturuyor.

Brent petrol 77.50, altının ons fiyatı da 1251.15 dolardan işlem görüyor.