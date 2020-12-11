Dolar güne yatay seyirle başladı

Haftayı yoğun bir gündemle kapatmaya hazırlanan yurt içi piyasalarda, döviz kurları hareketlendi. Dün piyasaların kapanışından sonra 7,92'yi gören dolar/TL, bu sabahın erken saatlerinde 7,90'ın hemen üzerinde; euro/TL ise 9,60'ın üzerinde el değiştiriyor.

Deniz Yatırm Stratejisti Orkun Gödek'in, sabah notunda değerlendirmesi şöyle: Türk lirası Asya seansı işlemlerinde 7.88-7.90 aralığında işlem görüyor ki hatırlatalım, geride kalan günün ikinci yarısında global risk iştahındaki dalgalanma ile mevcut seviyelere haber öncesinde hareketlenme göstermişti. Gelişmelerin ciddi ölçekte negatif etki yaratmasını şu aşamada beklemiyoruz. USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Teknik açıdan 7.85-7.76 destek, 7.93/94 ise direnç olarak izlenebilir.

Piyasa Türkiye'ye yönelik kararları yakından izliyor

Bu haftaki gündeminin ana maddesi olan AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yönelik "ağır bir yaptırım" kararı çıkmadı Brüksel'deki Zirve devam ederken sonuç bildirgesinin Türkiye'yle ilgili kısmında uzlaşmaya varıldı ve o bölüm açıklandı. Bildiride, Doğu Akdeniz nedeniyle daha önce yaptırım uygulanan Türk şirketleri ve vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasına karar verildi. Mart 2021'e kadar ilişkilerin durumu ve diğer seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması istendi.



Trump, imzaladı iddiası

Türkiye'ye yönelik yaptırımın masada olduğu ABD'den de çeşitli haberler ve iddialar geliyor. Bloomberg, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını imzaladığını öne sürerken, Reuters haber ajansı yaptırımların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacağını iddia etti.

Gözler cari denge verisinde

Yurt içi piyasalar, ABD'den ve AB'den Türkiye'ye ilişkin yaptırım haberleri ve gelişmeleri takip ederken ekim ayına ait cari denge verisi açıklanacak. Cari işlemler dengesine yönelik anketlere tahminlerin medyanı 150 milyon dolar, ortalaması ise 320 milyon dolar civarı açık verileceğine işaret ediyor.