Dolar güne yükselişle başladı

28 Mart 2019

Dolar/TL dün 5.30-5.46 arasında dalgalı bir seyir izledikten sonra bu sabah 5.43 civarında yer alıyor. Piyasalarda bugün, ABD büyüme verisi izlenecek.

Kur saat 08:58'de 5.4360'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.2400 seviyesindeydi. Dolar endeksi ise hafif yukarı yönde 96.844 seviyesinde.

Kurdaki hareketliliğin ardından, Merkez Bankası hafta başından bu yana repo ve döviz depo ihaleleri düzenlemiyor.

Londra'da artan TL swap faizi kur üzerindeki ana baskı unsuru. Ancak diğer taraftan dün BIST 100 endeksi 6 bin puandan fazla düşüş kaydetti. İki ve 10 yıllık gösterge tahvillerin faizi de yukarı yönlü.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar... Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar" diye konuştu.

Bu arada, İngiltere parlamentosundaki oylamada hiçbir Brexit senaryosu çoğunluğu alamadı. İngiltere Başbakanı Theresa May ise, İngiltere Avrupa Birliğinden ayrıldıktan sonra istifa edeceğini açıkladı. Ancak Kuzey İrlanda partisi DUP, yinede May'in Brexit planına karşı oy vereceklerini bildirdi.

Çin faizleri indirecek