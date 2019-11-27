Dolar güne yükselişle başladı

27 Kasım 2019

Veri gündeminin zayıf olduğu günde İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısına katılarak sunum yapacak olan TCMB Başkanı Uysal'ın mesajları yakından izlenecek.

Kapalıçarşı'da 5,7660 liradan alınan dolar, 5,7680 liradan satılıyor. 6,3490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3510 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3330 lira olmuştu.

5,7750 seviyeleri önemli

Deniz Yatırım tarafından gönderilen bilgi notunda döviz piyasalarına ilişkin şu değerlendirmeler yer aldı:



"Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gerek Amerikan dolarının genele yayılır yükseliş isteğinden gerekse Brezilya realindeki zayıflama önderliğinde baskı hissedilmekte. Türk lirası paritede (USDTRY) yukarı yön açısından kritik gördüğümüz 5.76 seviyesini yerel işlemlerin kapanışı sonrasında test ederken, bir sonraki noktanın 5.7750-5.80 aralığında yoğunlaşma olacağını söyleyebiliriz.

Benzer şekilde EURUSD paritesi de 1.1020 seviyesi üzerinde tutunmakta ve-fakat 1.10 bölgesi aşağısına hareket etme noktasında kararsızlık sergilemekte. GOÜ para birimleri nezdinde baktığımızda, Güney Amerika üyeleri değer kaybı, Asya ve Doğu Avrupa’dakiler ise yatay-olumlu fiyatlama çabası içerisinde."