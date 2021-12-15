Dolar, günün ikinci yarısında zirve yeniledi

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) 4 milyar doları aştığı hesaplanan dört doğrudan müdahalesi ardından 14 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası (Fed) kararı izlenecek. Bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak PPK toplantısı ise bu hafta takip edilecek idğer bir yön belirleyici gelişme.

Dolar/TL, kritik faiz kararları öncesinde yükselişine ve yeni zirvelerine devam ediyor. Dolar/TL, 14,76'nın üzerine çıkarak tarihi zirvesini güncellerken euro/TL'de 16,64 ile rekor kırdı.

Borsa İstanbul'da, bugün zirvesini bir kademe daha yukarı taşıdı. Açılışla birlikite 2.195 puanı gören BİST 100 Endeksi, eylül ayı ortalarında başlayan yükseliş trendini sürdürüyor.

"TCMB, TL'deki değer kaybında belirleyici olacak"

Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Burcu Aydın Özüdoğru, bugün Fed’in yapacağı açıklamalarda tapering hızını artıracağı ve 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyalini vermesi beklendiğini belirtti. Özüdoğru, "Fed bizleri şaşırtmazsa, alacağı kararlar TL ve yurt dışı varlıkların reel getirileri arasındaki makası daha da açacak ve muhtemelen Perşembe sabahı TL’de yeni bir satış dalgası olarak karşımıza çıkacaktır. TCMB’nin yarın açıklayacağı faiz kararı da TL’deki değer kaybetme hızında belirleyici olacaktır" dedi.

TCMB'den 4 müdahalede 4 milyar dolarlık satış

TCMB'nin 1, 3 ve 10 Aralık'taki müdahalelerinde bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre 2 milyar dolara yakın döviz satışı yapıldı. Pazartesi günkü müdahale ise dört işlemcinin hesaplamasına göre 2-2.5 milyar dolar ile ilk üç müdahalenin toplamından da fazla oldu. Bankacılar müdahale verilerin önümüzdeki birkaç günde daha net hesaplanabilir hale geleceğini ancak toplam müdahalenin 4 milyar doların üzerinde gerçekmiş olduğunu belirtiyorlar.

TL'deki son bir yıldaki değer kaybı yüzde 50'yi aştı

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı 14,99 rekoruna göre yüzde 50'yi aştı.

TL'deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti.

Fed'in mesajları izlenecek

Küresel piyasalarda Omicron varyantının ekonomiye olabilecek etkileri ve Fed'in yarın sona erecek olan iki günlük toplantısında para politikasında sıkılaşmaya gitmesi ihtimali risk iştahını azalttı. Fed'in bugün tahvil alımlarını daha erken durduracağını açıklaması, faiz oranlarını artırmaya başlayacağına işaret etmesi ve muhtemelen diğer başlıca merkez bankaları üzerinde de bu yönde baskı yaratması bekleniyor.

Omicron varyantının yayılma hızı, Fed'i para politikasında daha gevşek davranmaya yönlendirebilecek bir zorluk olarak görülse de, son zamanlarda yetkililerin salgın hastalıktan ziyade enflasyonun kalıcılığı konusunda endişelerinin arttığı görülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da bu hafta toplantı gerçekleştirecek. Başlıca merkez bankalarından üçünün de kendi para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor.

Türkiye'de de enflasyon endişeleri artarken TCMB'nin yine de faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.