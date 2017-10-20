Dolar hafif yükselişle açıldı

20 Ekim 2017

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.6606 seviyesinde. Dolar dün günü 3.6580'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.3250'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1811 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 57.34, altının ons fiyatı da 1283.74 dolardan işlem görüyor.

3.66 seviyesinin altı test edildi

Dolar endeksindeki geri çekilme, gelişmekte olan ülke piyasalarında karışık seyirlere neden olurken, dolar/TL kuru yönünü aşağı çevirdi. Hafta başında 3.70 sınırını test eden kur, dün 3.66 seviyesinin altına sarkarak 3.6550’ye kadar indi. Ancak, bu seviyede kalmakta güçlük çeken kur, 3.66 seviyesinde dengelenmeye çalıştı.

Kurun 3.65-3.70 aralığında seyrini sürdürdüğünü ve 3.65 desteğinin üzerinde güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan analistler, 3.65 çevresinde ısrarcı olduğu müddetçe yukarı yönde tepkilerin devam edebileceğini öngörüyor. Buna karşın, geri çekilmelerde 3.65 altında 3.60-3.65 aralığının gündeme gelebileceği kaydediliyor.

Bugün piyasanın takip edeceği veriler şu şekilde:

17:00 - Türkiye - Eylül ayı merkezi yönetim borç stoku

17:00 - ABD - Eylül ayı ikinci el konut satışları



