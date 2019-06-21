Dolar hafif yükselişle başladı

21 Haziran 2019

İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi son işlem gününde küresel piyasalar, ABD ile ilişkiler ve siyaset gündemi izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları bu hafta ard arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi. Hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Fed'in bu haftaki toplantısının ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatmasını engellemek için gelecek ay içinde bile faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle S&P 500 endeksi rekor seviyeyi gördü.

Avrupa'da zaten bir çok ülkede eksi olan tahvil getirileri daha da düşüş gösterirken İran'ın dün ADB insansız hava aracını düşürmesi ise dün endişeleri artıran nadir nedenlerden biri oldu. Bu gelişme ham petrol fiyatlarını da yukarı çekti.

Dolar/TL bu hafta oldukça dalgalı bir seyrin ardından genel olarak iyimser bir seyir izliyor. Çarşamba günü 5.9250'yi test eden kur Fed sonrası düşüşünü kuvvetlendirerek 6 Haziran'dan beri ilk kez 5.7375'e kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün düşük faiz çağrısı içeren açıklamaları sonrası kur önce sert yükselse de bu hareket de sınırlı kaldı. Dolar/TL günü 5.75 civarında tamamladı. Kur bu sabah da güne saat 0852'de 5.7650/5.7700 sevieysinde başladı.

Bankacılar bugün iç piyasada küresel piyasaların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi siyasi gelişmelerin söylemlerin takip edileceğini, ABD ile ilişkilerin de izlendiğini belirttiler.

Bankacılara göre seçime bir kaç gün kala iki siyasi gelişme ön plana çıkmış durumda. Bunlardan birincisi bu yerel seçimde kendi adayı bulunmayan HDP oyları ikincisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'da yaşanan VIP tartışmasıyla ilgili yargının vereceği kararın Millet İttifafı İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesebileceğini söylemi. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısının ardından, Anadolu Ajansı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptığını duyurdu. Konu ile ilgili olarak HDP'nin bugün bir açıklama yapması bekleniyor.