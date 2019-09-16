Dolar, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı
Geçtiğimiz hafta 5,80'e kadar çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle 5,65'e kadar çekilen dolar, yeni haftanın ilk işlem gününde 5,72 liradan el değiştiriyor.
Sabah saatlerinde 5,74 liranın üzerine tırmanan dolar/TL kuru, piyasaların açılmasının ardından 5,72-5,73 bandında dengelendi.
Saat 10:20 itibarıyla, Dolar/TL kurunda işlemler 5,7240 liradan yapılırken Euro/TL 6,3390 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda Sterlin ise 7,1410 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1,1076 seviyelerinde.
Geçtiğimiz hafta 5,80'den döndü
Geçtiğimiz hafta içerisinde 5,80'e dayanan dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla 5,65 seviyelerine kadar çekildi. Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,6830 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2890 lira olmuştu.
Piyasaların gözü Fed'de
Analistler, geçen hafta Merkez Bankasının faiz kararı sonrası Türk lirası varlıklarda pozitif bir seyir izlendiğini, hafta sonu Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrasında küresel risk algısını bozulmalar yaşandığını söyledi.
ABD'de yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını bildiren analistler, ayrıca perşembe günü Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararlarının da takip edileceğini dile getirdi.
Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ABD'de eylül ayı New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.