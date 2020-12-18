Dolar haftanın son gününde 7,70'in hemen üzerinde

Haftaya 7,85'in üzerinde başladıktan sonra üst üste 3 gün gerileyen dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,70'in altını gördü. Son 3 haftanın en düşük seviyelerine inen dolar/TL, haftanın son gününde de 7,70'in hemen üzerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,44 düzeyinde işlem görüyor.

Haftanın son gününde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında Almanya Ifo endeksi gündemde ön plana çıkıyor.

Japonya faizi değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası(BoJ), piyasaların beklentilerine paralel bir şekilde politika faiz oranında değişikliğe gitmedi. Faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının eksi yüzde 0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. BoJ, 12 trilyon yen olan yıllık borsa yatırım fonu alım hedefini korurken, COVİD-19'dan etkilenen şirketler için kredi programını 2021 Eylül ayına kadar uzattı.

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında son 10 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. Pandeminin etkisi ile tüketici fiyatlarında yaşanan bu düşüş deflasyon endişelerinin geri gelmesine yol açtı. Japon hükümeti, ortaya koyduğu son teşvik paketinin ekonomide toparlanmayı hızlandıracağını öngörerek 2021 mali yılı için ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.



GÜNÜN AJANDASI

Piyasalar yurt içinde TCMB'nin beklenti anketi sonuçlarını takip edecek. TCMB'nin bir önceki anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,47, 12 ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 10,77 ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20 olarak açıklanmıştı. Beklenti anketi sonuçları saat 14.30'da açıklanacak.

TCMB uluslararası yatırım pozisyonu ile TOBB kurulan ve kapanan şirketler (10.00) verilerini açıklayacaklar. TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler ve oylaması yapılacak.

Yurt dışında günün en önemli verisi Almanya Ifo endeksi olacak. Ifo iş ortamı endeksinin Aralık'ta 90,7 puandan 90,5 puana ineceği tahmin ediliyor (12.00). ABD'de cari işlemler dengesi (16.30), CB öncü göstergeler endeksi (18.00), Kansas City Fed endeksi (19.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) izlenecek. Rusya Merkez Bankası faiz kararı da günün takip edilecek gündemi olacak. Bankanın faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.