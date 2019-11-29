Dolar, haftanın son gününe 5,76'dan başladı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7610'dan işlem görüyor.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde 5,7610'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışın hemen altında 6,3460'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,4445'ten satılıyor.
Dün 5,7833'ü görmesinin ardından bu seviyeden düşüşe geçen dolar/TL, 5,7545'e kadar gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kaybıyla 5,7606'dan tamamladı.
Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10 seviyesinde, dolar endeksi yüzde 0,05 düşüşle 98,3 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya ve Euro Bölgesinde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.