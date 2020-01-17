Dolar haftanın son gününe 5,85'ten başladı

17 Ocak 2020

Merkez Bankasının, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine devam eden Dolar/TL haftanın son gününe 5,85 seviyesinden başladı.

Yurt içinde TCMB kısa vadeli dış borç stoku, konut fiyat endeksi verilerini takip edecek olan piyasalarda, kapanışa doğru ise ABD'den gelecek haftalık veriler izlenecek.

Saat 08:30 itibarıyla dolar/TL kuru 5,8570'den; euro/TL ise 6,5220'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda brent petrolün varil fiyatı 64,60 dolardan; spot altının ons fiyatı ise 1556 dolar seviyelerinde.

Çin'den son 29 yılın en düşük büyüme verisi

Çin ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde beklentilere paralel olarak 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,0 büyüdü ve 2019 yılının tamamı için GSYH büyüme oranı 29 yılın en düşük seviyesinde, yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Jizhe, Çin'in proaktif mali politikayı ve ihtiyatlı para politikasını 2020 yılında devam ettireceğini ve ekonomi aşağı yönlü baskılarla karşılaştıkça daha fazla destek tedbiri sunacaklarını söyledi.