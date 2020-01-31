Dolar haftanın son gününe 5,98'den başladı
Koronavirüs salgınındaki gelişmelerin en sıcak gündem olduğu piyasalarda, dolar/TL haftanın son işlem gününe 5,97-5,98 bandından başladı.
Küresel piyasalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüse dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından toparlanma eğilimi dikkati çekerken, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verileri ile ABD'de Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.
Yurt içinde dış ticaret istatistikleri bugünün en önemli veri akışını oluşturuyor.
Saat 09:45'te İstanbul serbest piyasada dolar 5,9840 liradan, euro 6,5960 liradan el değiştiriyordu. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9800 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5990 lira olmuştu.
Aynı dakikalarda altının onsu 1573 dolardan işlem görürken; brent petrolün varil fiyatı ise 58,20 dolar düzeyinde.
Aynı dakikalarda altının onsu 1573 dolardan işlem görürken; brent petrolün varil fiyatı ise 58,20 dolar düzeyinde.