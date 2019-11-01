Dolar haftanın son gününe yatay başladı

01 Kasım 2019

ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonrasında bu haftaya Suriye eksenli risklerin azalmasıyla başlayan piyasalar, hafta boyunca gerek yurt içi gerekse yurt dışı finansal veri ve gelişmeler odağında yön buldu.

Gözler Fitch'in Türkiye raporunda



Haftanın son gününde, yurt içi piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye raporu yakından takip edecek. Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu ve not görünümünü teyit etmesi bekleniyor. Fitch nezdinde Türkiye'nin kredi notu, 'BB-', not görünümü ise 'Negatif' seviyelerde bulunuyor.



Yurt dışında ise ABD'de istihdam verisi takip edilecek.

Dolar ve euro sakin



Döviz piyasaları, haftanın son gününe de sakin başladı. Dolar ve euro, dünkü piyasa kapanış saatindeki fiyat seviyelerinde alıcı buluyor. Saat 08:55 itibariyle, dolar 5,7180 liradan, euro ise 6,3840 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda 7,4105 lira seviyelerinde