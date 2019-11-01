Dolar haftanın son gününe yatay başladı
ABD'de istihdam verileri ile Fitch'in Türkiye değerlendirmesinin izleneceği haftanın son gününe Dolar/TL 5,71 seviyesinden yatay bir seyirde başladı.
ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonrasında bu haftaya Suriye eksenli risklerin azalmasıyla başlayan piyasalar, hafta boyunca gerek yurt içi gerekse yurt dışı finansal veri ve gelişmeler odağında yön buldu.
Gözler Fitch'in Türkiye raporunda
Haftanın son gününde, yurt içi piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye raporu yakından takip edecek. Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu ve not görünümünü teyit etmesi bekleniyor. Fitch nezdinde Türkiye'nin kredi notu, 'BB-', not görünümü ise 'Negatif' seviyelerde bulunuyor.
Yurt dışında ise ABD'de istihdam verisi takip edilecek.
Dolar ve euro sakin
Döviz piyasaları, haftanın son gününe de sakin başladı. Dolar ve euro, dünkü piyasa kapanış saatindeki fiyat seviyelerinde alıcı buluyor. Saat 08:55 itibariyle, dolar 5,7180 liradan, euro ise 6,3840 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda 7,4105 lira seviyelerinde