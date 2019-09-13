Dolar haftanın son işlem gününe 5,67'den başladı

13 Eylül 2019

Dün Türkiye ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları sonrası hareketli dakikalar geçiren döviz piyasaları haftanın son gününe sakin başladı.

Saat 09:25 itibarıyla Kapalıçarşı'da dolar, 5,6740 liradan satılıyor. euro ise 6,2885 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,0140 liradan alıcı bulurken Euro/dolar paritesi 1,1079 seviyelerinde.

Faiz indirimi döviz kurlarını düşürdü

Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5,76 liraya kadar yükselikten sonra 325 baz puanlık indirimin açıklanmasıyla 5,65 seviyelerine kadar geriledi. Kapanışta doların satış fiyatı 5,6840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2810 lira olmuştu.

Yen, dolar karşısında 6 haftanın dibinde

Yen ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri öncesinde anlaşmazlıklarını azalttığı işaretlerinin

güvenli liman varlıklara olan talepleri azaltmasıyla dolar karşısında altı haftanın dip

seviyesine yakın seyrediyor.



Euro ECB'nin ivme kaybeden euro bölgesi ekonomisini desteklemek için Kasım ayından itibaren tahvil alımına yeniden başlama kararının ardından dün sert şekilde dalgalandıktan sonra bugün yatay seyrediyor.



ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin bir çözüm konusundaki iyimserlik, çok kısa vadede Hazine

tahvil getirilerini yükseltmeye devam edebilir ve güvenli liman para birimlerini

baskılayabilir.



Ancak Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını düşürmesi beklentisiyle bu güven kısa süreli

olabilir. ECB'nin gevşeme adımı da Japonya Merkez Bankası'na da paralel şekilde davranması

yönünde baskı yapabilir.