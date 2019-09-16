Dolar haftaya 5,72 liradan başladı
Geçtiğimiz hafta 5,80'e kadar çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle 5,65'e kadar çekilen dolar/TL yeni haftaya 5,72 liradan başladı.
Sabah saatlerinde 5,74 liranın üzerine tırmanan dolar/TL kuru, sonrasında 5,72 lira seviyelerinde dengelendi.
Saat 09:15 itibarıyla Dolar/TL kuruunda işlemler 5,7220 liradan yapılırken Euro/TL 6,3390 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda Sterlin ise 7,1410 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1,1076 seviyelerinde.
Geçtiğimiz hafta 5,80'den döndü
Geçtiğimiz hafta içerisinde 5,80'e dayanan dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla 5,65 seviyelerine kadar çekildi. Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,6830 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2890 lira olmuştu.