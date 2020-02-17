17 Şubat 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasalarda yoğun geçecek haftanın odağında yine koronavirüs salgınının ekonomik etkileri bulunuyor. Yurt içinde ise çarşamba günü Merkez Bankasının faiz kararı beklenirken; bugün ise bütçe dengesi verileri açıklanacak.

Haftanın kapanışında ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini paylaşacak. Türkiye'nin kredi notu "BB-" görünümü ise 'durağan' seviyede bulunuyor.

Makro verilerin yanı sıra yurt içi piyasalarda İdlib konusunda haber akışı ve yeni gelişmeler de piyasalar üzerinde baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

Dolar haftaya 6,04'ten başladı



Öte yandan Başkanlar Günü nedeniyle ABD piyasaları bugün kapalı olacak. ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk gününe Dolar/TL 6,04 seviyesinden, euro/TL ise 6,55 seviyesinden güne başladı. Saat 10:35 itibarıyla dolar/TL 6,0455'den; euro/TL 6,5535'den değerleniyor.

Borsa İstanbul artıda



Güne yüzde 0,69 artarak 120 bin 981 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sonrasında 120 bin 700 puan seviyelerinde dengelendi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 830,51 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 120.981,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile orman, kağıt, basım oldu.

Japonya beklentilerin üzerinde küçüldü



Koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerle hareket eden Asya piyasalarında bu sabah bir önemli haber de Japonya'dan geldi. Japon ekonomisi son 5 yılın en kötü performansını sergiledi ve 2019'un son çeyreğinde yüzde 6,3 küçüldü. Öte yandan Çin'de konut fiyatları da son 18 ayın en düşük seviyesine yavaşladı.