Dolar haftaya 7 TL'nin üzerinde başladı

04 Mayıs 2020

Dolar/TL kuru, mayıs ayına analistlerin psikolojik seviye olarak ifade ettiği 7 seviyesini geçerek başladı.

Mart ayını 6.60’tan tamamlayan dolar/TL kuru, nisanda yüzde 6 yükseliş yaşadı ve 6.99’a çıktı.

Kur, yurtiçi piyasaların kapalı olduğu cuma günü uluslararası hacimsiz işlemlerde 7 seviyesini geçti.

Bu sabah ilk işlemlerde dolar/TL kuru, 7,02 seviyesinde, euro/TL ise 7,68'de bulunuyordu.

Kur, beklentilerden kötü gelen ekonomik verilerin ardından yukarı yönlü hareketini sürdürerek 7,04 seviyesinin üzerine çıktı.

Tarihi zirveye yakın

Dolar/TL, en son 13 Ağustos 2018'de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye de oldukça yaklaşmış durumda. Kur bir süredir 7 etrafında yatay seyir izliyor. Bankacılara göre bu yatay seyirde kamunun artan döviz arzı da belirleyici konumda.

Borsa satıcılı açıldı

Küresel piyasalarda oluşan satış baskısına paralel olarak Borsa İstanbul BİST 100 endeksi de haftaya yüzde 1,49'luk kayıpla başladı. 100 bin puanın altına gerileyen endeks 99 bin 600 puana çekildi.

Petrol düşüşle başladı; altın sakin

Geçen haftayı yükselişle kapatan petrol piyasaları haftaya düşüşle başladı. Brent petrolde fiyatlar 26 dolar; ABD ham petrolünde ise 18 dolar düzeyinde fiyatlanıyor. Spot altının ons fiyatı da 1700 doların hemen üzerinde yatay seyrediyor.

ABD'den gelen açıklamalar moral bozdu

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgının Wuhan'dan dünyaya yayılmasından Çin'i sorumlu tutmaya devam etti ve misilleme olarak tarife uygulanmasının bir seçenek olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Çin'de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiasını tekrarladı ve "Nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var" dedi.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ekonominin her yerde korkunç bir daralma ve zorlanma döneminde olduğunu biliyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Herhangi bir şeyi kabul etmek veya etmemek istemiyorum. Kongre’nin ileri gelenleriyle tartışma aşamasındayız” dedi.

Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

İmalat sanayinde sert daralma