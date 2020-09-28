Dolar haftaya hareketli başladı

28 Eylül 2020

Piyasalar haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve BDDK'nın swap adımlarıyla 7,51'e kadar gerileyen dolar/TL, haftanın ilk saatlerinde 7,8'in üzerini gördü. İllikit piyasada yaşanan hareketlilik sonrası, sabah saatlerinde kur 7,67-7,68 düzeyinde dengelendi. Ancak piyasalarda işlemlerin başlamasıyla birlikte kur yeniden hareketlendi ve 7,73-7,74 bandına kadar tırmandı. Gece yarısı yaşanan yükselişte dolar/TL, 7,8569'u gördü.

Saat 09:55 itibarıyla dolar/TL 7,7350'den euro/TL ise 8,9950'den el değiştiriyor. Borsa İstanbul da güne yatay bir başlangıç yaparak yüzde 0,07 artışla 1.124 puandan açıldı.

Küresel piyasalar Çin önderliğinde yükselişte

Küresel piyasalar ise hafta sonu Çin'den gelen pozitif verilerin etkisiyle yeni haftaya yukarı yönlü başlangıç yapıyor. Asya borsalarında ağırlıklı olarak yükselişler görülürken ABD vadelileri de yüzde 0,5-0,6 aralığında artıda. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 civarı yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,85 yükselirken, Çin lokomotif hisseleri ise yaklaşık yüzde 0,8 düzeyinde artıyor.

Çin'den veriler iyi geldi ama...

Hafta sonu gelen verilerde Çin'in sanayi şirketlerinin Ağustos'ta üst üste dördüncü ayda olmak üzere kârlarını arttırdıkları görüldü. Asya borsaları, Çin hisse senedi piyasalarının öncülüğünde yükseldi. ABD Başkanlık seçim münazarası öncesinde yatırımcıların temkinli olduğu görülürken

artan koronavirüs vaka sayıları ekonomik toparlanma beklentilerini zayıflatıyor.



COVID-19 vakaları dünya genelinde toplam 33 milyona yaklaşırken, virüsten dolayı şu ana

kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 992,470 oldu. Yatırımcıların odağı Salı günü Başkan Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasında yapılacak olan başkanlık seçim münazarasının ilk aşamasında olacak.

Altın fiyatları hafif yükseldi

Altın, doların geçen hafta gördüğü iki aylık zirvesinden gerilemesiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 yükselişle 1.861 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri ise yatay seyrederek 1.865 dolarda işlem gördü.

Petrolde düşüş sürüyor



Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının enerji talebindeki toparlanmaya dair umutları kırmasıyla düşüş gösterdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 41,69 dolara inerken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0,5 kayıpla 40,04 dolara düştü.



Bazı ülkelerde koronavirüs kısıtlamalarının tekrar uygulamaya konulması sonrası enerji

talebindeki toparlanmaya yönelik görünümün bozulmasıyla Brent petrolü son altı aydaki ilk aylık kaybını görmeye yakınken, ABD Batı Teksas tipi petrolü ise Nisan ayından beri olan ilk aylık kaybını görmeye doğru gidiyor.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin petrol üretimini

kısıtlama girişimlerine rağmen İran ve Libya'dan daha fazla petrol ihraç edilmeye devam edildi.