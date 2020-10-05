Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar ve euro ne kadar? 5 Ekim döviz kuru

05 Ekim 2020

5 Ekim döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında kısa bir süre düşüşe geçen döviz kurları ardından yeniden yükselişe geçti. Dolar ve euro geçtiğimiz haftanın ardından bu haftaya da yükselişle başladı. 5 Ekim verilerine göre; dolar güne 7,77 liradan, euro ise 9,07 liradan başladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

5 Ekim döviz kurları

ABD Doları: 7,7750

Euro: 9,0750

İngiliz Sterlini: 9,0750

100 Japon Yeni: 7,3676

İsviçre Frangı: 8,4790

Çin Yuanı: 1,1455

Avustralya Doları: 5,5816

Kanada Doları: 5,8588

Brezilya Reali: 1,3678

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