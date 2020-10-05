Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar ve euro ne kadar? 5 Ekim döviz kuru
Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı. Dolar güne 7,77 lira seviyelerinden başlarken, euro ise 9,07 lira seviyelerinden başladı. İşte 5 Ekim döviz kurları...
5 Ekim döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında kısa bir süre düşüşe geçen döviz kurları ardından yeniden yükselişe geçti. Dolar ve euro geçtiğimiz haftanın ardından bu haftaya da yükselişle başladı. 5 Ekim verilerine göre; dolar güne 7,77 liradan, euro ise 9,07 liradan başladı.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.
5 Ekim döviz kurları
ABD Doları: 7,7750
Euro: 9,0750
İngiliz Sterlini: 9,0750
100 Japon Yeni: 7,3676
İsviçre Frangı: 8,4790
Çin Yuanı: 1,1455
Avustralya Doları: 5,5816
Kanada Doları: 5,8588
Brezilya Reali: 1,3678