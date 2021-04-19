Dolar, haftaya yatay seyirle başladı

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime kapı aralayan mesajının ardından 8-8,15 bandında dalgalanan kur, bu bantta denge bulmuş görünüyor. Dolar/TL, yeni haftaya 8,07 seviyelerinde yatay başladı.

Küresel piyasada ise dolar, Fed'in enflasyondaki herhangi bir artışın geçici olabileceği görüşünü tekrarlamasının ardından başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seyrederken, ABD Hazine tahvil getirileri beş haftanın en düşük seviyesine işlem gördü.

İç piyasalarda Hazine'nin bu hafta gerçekleştireceği toplam beş borçlanma takip edilirken bunların ikisi bugünngerçekleşecek. İlk ihalede, 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 4 yıl (1519 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

TCMB'nin adımlarının ardından piyasalarda Hazine borçlanmalarına gelecek yabancı ilgisinin takip edileceğini belirten bir bankanın döviz masası işlemcisi, "ABD faizlerindeki düşüş, doların 1 ayın en düşük seviyesinde işlem görmesi ve %19 seviyesindeki nominal faiz TL'yi destekliyor. TCMB başkan değişiminden bu yana en yüksek 8 milyar dolara ulaştığını hesapladığımız yabancı swap çıkışları 7.5 milyar dolara gerilemiş görünüyor. Bu önemli bir gösterge. Tüm sorunlar ortadan kalkmamış olsada mevcut bir dengenin oluştuğunu gösteriyor."