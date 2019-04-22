Dolar haftaya yükselişle başladı

22 Nisan 2019

Dolar/TL Cuma günü küresel piyasalarda Paskalya tatilinin hacimleri azaltmasının da etkisiyle 5.80'in üzerinde dalgalandıktan sonra bugün 5.86'ya kadar tırmandı. Diğer taraftan bankacılar, Paskalya tatilinin kısmen devam etmesi ve yarın Türkiye piyasalarında resmi tatil olması nedeniyle hacimlerin düşük kalabileceğini belirttiler.

Kur geçen hafta Çin ekonomisinin beklenenden iyi bir performans gösterdiğine işaret eden veriler, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul'da Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100'a kadar gerilemişti.

Ancak bu seviyelerde kalıcı olamadı ve rezervlere yönelik endişelerle yeniden 5.8504'e kadar yükseldi. Dolar/TL Cuma günü görece sakin kaldıktan sonra bugün 5.8602'yi test etti ve 23 Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü. Kur saat 10:40'da 5.8420 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 6.5700'da. Dolar endeksi ise 97.350 seviyesinde sakin.

ABD açıldı, Avrupa kapalı

Yurt içinde bugün YSK İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik başvuruyu görüşmeye başlayacak. Ayrıca seçimlerin ardından liderlerin vereceği mesajlar ve olası bakanlar kurulu değişikliğine yönelik haber akışı izleniyor.

Küresel piyasalarda ise Cuma günü kapalı olan ABD piyasalarında işlemler bugün başlayacak. Ancak İngiltere ve Avrupa piyasaları kapalı olacak. Petrol fiyatları ise ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle sert yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki tırmanışlar Türkiye'nin harcamalarını ve enflasyonu doğrudan etkilediği için TL üzerinde baskıya neden oluyor.

ABD'nin İran'ın petrol ithal eden ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetine son verdiğini bugün açıklaması bekleniyor. Buna göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmamaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi de kısmen sürüyor. Bankacılar TCMB rezervlerinde düşüş yaşanmasını "izaha muhtaç" olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB'den bilgilendirme beklemeye devam ediliyorlar.

Altın almak için uygun zaman mı?

Kaynak: Reuters