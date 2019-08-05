Dolar, haftaya yükselişle başladı
Sabah ilk işlemlerde 5.61 seviyesini test eden kur ardından 5.57 seviyelerine geriledi.
Dolar, enflasyon verisinin açıklanacağı güne 5.60 civarında başladı. Sabah ilk işlemlerde 5.61 seviyesini test eden kur ardından 5.57 seviyelerine geriledi.
Dolar/TL, saat 09:50 itibariyle 5.5780 seviyesinde yer aldı.
Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Temmuz’da KDV ve ÖTV indirimlerinin sonlanmasının yanı sıra, yapılan elektrik zammı nedeniyle aylık %1.6 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Haziran’daki %15.72’den %16.9’a yükselmesi bekleniyor.
Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin ardından risk primindeki düşüşün TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.
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