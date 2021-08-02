Dolar, haftaya yükselişle başlıyor

Dolar/TL aylık bazda yüzde 3, haftalık bazda ise yüzde 1,2 değer kaybı yaşadı. Cuma günü 8,40'a kadar gerileyen kur, bu sabah 8,47 seviyelerinde. Küresel cephede ise Asya piyasaları haftaya pozitif başlangıç yaparken, petrol fiyatında yüzde 1’lik kayıp etkili.

Piyasalar, haftaya hem yurtiçi hem de yurtdışından gelecek PMI verileri ile başlıyoruz. Çin'de imalat PMI 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Çin’de Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan 2020'den bu yana en düşük seviye olan 51,3'ten geçen ay 50,3'e düştü.

Türkiye'de temmuz ayı PMI verisinin önceki ayın üzerinde geleceğine yönelik öncü göstergeler var.

Bugün açıklanacak başka bir veri temmuz ayı geçici dış ticareti. Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramı bu yıl altı iş günü az çalışılmasına neden oldu. Geçen yıl bu bayramlar üç iş gününü kapsamıştı. Bu nedenle dış ticaret verileri olumsuz etkilenecek olsa da hem ihracat hem ithalatta güçlü seyir devam ediyor.

Yarın açıklanacak temmuz enflasyonu öncesinde ise İstanbul'un temmuz fiyat gelişmeleri belli oldu. İTO verilerine; göre perakende fiyatlar aylık yüzde 1,52 ve yıllık 17,38 arttı.

6 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde ilk toplantı bugün. İki konfederasyonun, 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebi bulunuyor.

ABD'de 550 milyar dolarlık altyapı paketinde taslak metin tamamlandı. Böylelikle paketin yasalaşması için bir adım daha atılmış oldu. Paket yol ve köprü inşaatlarından demiryoluna kadar birçok alanda yeni altyapı yatırımlarını içeriyor.