Dolar, haftayı 8 liranın üzerinde kapatmaya hazırlanıyor

Haftaya TCMB başkanının görevden alınmasıyla birlikte 8,5'e yakın seviyelerden başlayan dolar/TL vatandaşarın döviz satışıyla 8'in hemen altı seviyelerde denge bulurken haftanın son gününü 8 nüyük bir bölümünü 8 liranın üzerinde geçirdi.

Gün ortasında birkaç dakikalığına 8,09'a kadar tırmanan dolar/TL, anlık tepkinin ardından 8,04-8,05'lere çekildi. Euro/TL ise zaman zaman 9,50'nin üzerine tırmansa da kapanışa doğru 9,50'nin hemen altında değerleniyor.

Piyasalarda Pazartesi ve Salı günü yaşanan sert satışlar Çarşamba günü itibarıyla durdu. Borsa dün yüzde 1,5 gerilerken, bir haftalık düşüş yüzde 9 oldu. İhracatçı sanayi şirketlerinin hisseleri denge kazanırken, banka hisselerinden çıkış sürdü. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise yüzde 14 seviyesinden başlayan yükseliş yüzde 19'u aştıktan sonra durdu ve yüzde 18,2 seviyesine geriledi. CDS 315 seviyesinden 475 baz puana kadar yükseldikten sonra dün 453/463 puandan kapandı.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini duyuracak (10.00). Kapasite kullanım oranı en son Şubat ayı için yüzde 74,9, Reel Kesim Güven Endeksi 109,3 olarak açıklanmıştı.



TÜİK, Sektörel Güven Endeksi ve katı yakıtlar verilerini açıklayacak (10.00).



TCMB ayrıca uluslararası rezerv ve döviz likitideki istatistiklerini açıklayacak (10.00). Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı"na katılacak (11.30).

Almanya'da günün en önemli verilerinden olan Ifo İş Ortamı Endeksi açıklanacak(12.00). Endeks Şubat ayında 92,4 puan olmuştu. İngiltere'de perakende satış verileri izlenecek (10.00).



ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, öncü mal ticareti (15.30), final Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri takip edilecek.