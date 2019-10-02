Dolar hareketlendi! 5,75 lirayı geçti

02 Ekim 2019

Haftaya 5,65 liradan başladıktan sonra yeniden 5,70 liranın üzerine tırmanan Dolar/TL kuru, yükselişini bugün de sürdürdü ve 5,75 liranın üzerine çıktı. Saat 10:30'da 5,7511'i gören dolar/TL kuru, 12 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Saat 11:20 itibarıyla, dolar kuru 5,7410 liradan, euro 6,2805 liradan, İngiliz Sterlini ise 7,0530 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda Euro/dolar pasitesi ise 1,0927 seviyelerinde seyrederken brent petrolün varil fiyatı 59,12 dolar.



Analistler, bugün İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler, ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalar ve Suriye sınırına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,7450 ve 5,7700'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.