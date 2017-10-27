Dolar, hareketli bir gün yaşıyor
ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında 3.81 seviyesinden bir anda 3.83'ün üzerine çıkan dolar, sonrasında düşüşe geçti ve 3.80'in altına indi.
DÜNYA ONLİNE
Dolar kuru oldukça hareketli bir gün geçiriyor.
Uzun bir aradan sonra bu hafta yeniden 3.80 seviyesinin üzerine çıkan ve bu sabah 3.84 seviyelerini test eden kur, akşam saatlerine doğru yeniden düşüşe geçti.
Saat 15:30'da açıklanan ABD büyüme verisi öncesinde 3.81 seviyelerinde hareket eden kur, verinin beklenenden iyi gelmesi sonrasında bir anda 3.83 seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviyeden yeniden düşüşe geçen kur, piyasaların kapanış saatlerine doğru 3.7920 seviyesine kadar geriledi. Kurda işlemler saat 17:50 itibariyle 3.7970 seviyesinde bulunuyor.
TL, son dönemde yurtiçindeki haber akışı, ABD ile ilişkiler ve jeopolitik risklerin baskısı, dolarda küresel değerlenme eğilimi gibi nedenlerle baskı altında bulunuyor.