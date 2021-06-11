Dolar iki günde yüzde 4 geriledi; zirveden yüzde 6 uzaklaştı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurt için ve yurt dışı piyasalarda yaklaşık 1 haftalık kritik süreç dün ECB faiz kararı ve ABD enflasyon verileriyle başladı. ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla birlikte gerileyen ABD tahvil getirileri ve dolar endeksi, gelişmekte olan para birimlerindeki yükselişe destek oldu. Türk Lirası da dolar ve euro karşısında yüzde 2 civarı değer kazandı. Dolar/TL dün 8,50'nin altına çekildikten sonra düşüş bugün de sürüyor ve kur 8,28'e kadar geriledi. Euro/TL'de benzer çizgide hareket ederek 10,50'nin üzerinden 10,10'un altına geldi.

Saat 11:10 itibarıyla dolar/TL için gün içi en düşük seviye 8,2850; euro/TL için 10,0982 dzüeyinde.

Kurlar zirveden yüzde 6 aşağıya geldi

Böylece düşüş çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 4'e yakın gerileyen kurlar, geçen hafta görülen tarihi seviyelerinin yaklaşık 6 altında çekilmiş oldu.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar gibi önemli verilerin yanı sıra, TCMB Beklenti Anketi sonuçları günün illk bölümünde açıklandı. Yurt dışında ise fiyatlanacak önemli bir gündem bulunmuyor.

Yüksek enflasyon ABD Dolarını baskılıyor

Dolar, bir haftadır devam eden huzursuz bekleyişin ardından açıklanan ABD enflasyon

verisinin yatırımcılarda yeni endişelere neden olmamasıyla birlikte baskı altında kaldı.

Başlıca para birimleri dar aralıkta işlem gördü.



ABD'de dün açıklanan tüketici fiyatları verisi enflasyonun Mayıs'ta yüzde 5 ile sert bir artış

gösterdi. Enflasyondaki yükselişte uçak bileti ve ikinci el araç gibi son dönemde fiyat artışı

görülen ürünlerin etkili olması ise ise yükselişin çok da uzun sürmeyeceği ve enflasyonun yakın

dönemde faizlerin yükselmesine yol açmayacağı beklentisini güçlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek tahvil alım hızını değiştirmeyeceğine dair taahhüdü,

euronun dolar karşısında 1.2175 seviyesinda kalmasına destek oldu. Dolar endeksi ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından hafif geriledi ve bugün 90.041 ile haftalık bazda yatay seyretti.



Dolar yen karşısında 109.37'de bulunuyor ve haftayı sınırlı kayıpla bitirmeye hazırlanıyor.Dolar Avustralya doları karşısında 0.7748 seviyesinde, sterlin karşısında ise 1.4171 seviyesinde işlem görüyor.