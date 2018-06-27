Dolar, iki günlük dalgalanmanın ardından sakinleşti

27 Haziran 2018

Haftanın ilk işlem gününde yaklaşık 20 kuruşluk bir aralıkta hareket eden, dünde oldukça hareketli bir gün geçiren kurda bugün daha sakin bir seyir görülüyor.

Dün sabah ilk işlemlerde 4.72’ye yaklaşan kur, öğleden sonra düşüşe geçerek yüzde 1’in üzerinde kayıpla 4.61’li seviyeleri gördü. TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Dün 4.64'ten kapanan dolar kuru bu sabah uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 4.62'den açıldı. Açılış sonrasında hafif yukarı yönlü hareket eden kur, saat 10:17'de 4.6360 civarında bulunuyordu. Sabah ilk işlemlerde 5.38 seviyesinde bulunan euro ise 5.4140 oldu.

Euro/dolar paritesine bakıldığında 1.1666'dan seyrettiği görülüyor.

Seçim belirsizliği ortadan kalksa da özelliklerde gelişmekte olan ülkelerde düşen risk iştahı nedeniyle TL’deki güçlenme çabalarının sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. Piyasa, yeni ekonomi yönetimi ve ekonomi politikalarına ilişkin yol haritasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratların da katılımıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle ilgili

değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacak. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz'da TBMM'de yemin edecek. Erdoğan ise 9 Temmuz'da Erdoğan yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.