Dolar, Kabine öncesi zirveden uzaklaştı

Haftaya kritik gündem maddesi ile başlayan yurt içi piyasada, 10 büyükelçi kararına yönelik gelişmeler izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günkü açıklamasında 10 ülkenin büyükelçisinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi talimatı verdiğini açıklamış, ancak bu konuda henüz resmi bir adım atılmamıştı.

Konuya ilişkin kararın bugünkü Kabine toplantısında netlik kazanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “talimat verdim” dediği 10 büyükelçinin “persona non grata” yani “istenmeyen kişi” ilan edilmesinden kaçınmak için alternatif seçenekler üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Dolar geri çekildi

Ankara’nın büyükelçilere yönelik alternatif çözüm arayışı ve diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklentilerin güçlenmesi piyasaya yansıdı.

Sabah 9,85 zirvesini gören ve ardından sınırlı düşüş gösteren dolar/TL, öğleden sonra ise 9,67 seviyelerine doğru çekildi. Euro/TL ise 11,47 seviyelerinden 11,22 seviyelerine doğru geriledi.

Pozitif ayrışmanın yaşandığı borsada ise yüzde 0,5 artıda yatay seyir izleniyor.

Sabah yüzde 20,50'nin üzerine çıkan 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 20,40 seviyelerinde.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri gün içerisinde 473 seviyelerini görürken, şu sıra 470 seviyesinde.