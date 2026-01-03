Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (3 Ocak Cumartesi Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Dolar/TL, saat 07.12 itibarıyla önceki kapanışın biraz altında 43,0170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 50,4332, sterlin/TL yüzde 0,07 düşüşle 57,9135 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, 98,160 seviyesinde seyrediyor.