Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (3 Ocak Cumartesi Döviz Kurları)
3 OCAK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,01 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Euro/TL ise 50,43 seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Dolar/TL, saat 07.12 itibarıyla önceki kapanışın biraz altında 43,0170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 50,4332, sterlin/TL yüzde 0,07 düşüşle 57,9135 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi, 98,160 seviyesinde seyrediyor.