Dolar kapandığı seviyelerden açıldı

07 Kasım 2018

Dün 5.30 seviyesine kadar inerek son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günün büyük bir bölümünü 5.35-5.40 aralığında geçirdi.

Akşam piyasaların kapanış saatlerinde 5.3750 civarında olan kur, bu sabah ilk işlemlerde yine bu seviyelerde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5.3720 liradan, euro 6.1560 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5.3700 liradan alınan dolar 5.3720 liradan satılıyor. 6,1540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6.1560 lira olarak belirlendi.

Bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ile ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin sonuçlar takip edilecek söyledi.

Kaynak: AA