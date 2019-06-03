Dolar, kısa günde yatay seyrediyor
Dolar/TL ABD ile ilişkilerde iyimser beklentilerin desteğiyle geçen hafta 5 haftanın en düşük seviyesi olan 5.8205'e kadar geriledikten sonra bu haftaya 5.85 civarında başladı.
Türkiye'de enflasyonun açıklanacağı bayram tatili öncesi kısa güne dolar/TL 5,85 seviyesinden başladı. Mayıs enflasyonu piyasa beklentilerinden daha düşük gelirken, kur cephesinde önemli bir değişim gözlenmedi.
Dolar/TL en düşük 5,8301, en yüksek 5,8677 seviyesini gördü. Kur, 5.85 seviyelrinde yatay seyrini sürdürüyor. Euro/TL ise 6.53 seviyelerinde işlem görüyor.
Enflasyon, mayıs ayında yüzde 0.95 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 19.50'den yüzde 18.71'e geriledi. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE), Mayıs'ta aylık yüzde 1.30 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Nisan'daki yüzde 19.50'den yüzde 19.10'a gerilemesi bekleniyordu.
Yurtiçi piyasanın yarım gün açık kalacağı günde yurtdışında ABD'de imalat sektörü PMI (16.45), ISM imalat endeksi, inşaat harcamaları (17.00) verileri izlenecek.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye giderek Başbakan Theresa May ile görüşecek.