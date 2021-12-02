Dolar kritik günde yatay

Dolar/TL dün iki yönlü yaşanan sert dalgalanmanın ardından kritik günde yatay seyir izliyor. Lütfi Elvan'ın istifası ve TCMB'nin yatırımcı toplantısından gelen mesajlar kurda mevcut görüntüyü değiştirmedi. 13,50 seviyesinin üzerinde zorlanan kur, ortalama 30 kuruşluk bantta işlem görmeye devam ediyor.

Gün içerisinde en yüksek 13,53 ve en düşük 13,14 seviyesini gören dolar/TL saat 13:30 itibariyle 13,38 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 15,20 seviyelerinde işlem görüyor.

Yatırıcım ve ekonomistlerle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Faiz indirimi için sınırlı alan kaldı ve bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Lütfi Elvan'ın istifası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı. Resmi Gazete'de gece yayımlanan atama kararı sonrası piyasalarda önemli bir reaksiyon görülmedi. Elvan'ın istifası kulislerde bir süredir konuşuluyordu. Enflasyon ile mücadele ve bütçe disiplini çerçevesinde politikalar yürüten Elvan'ın istifasıyla birlikte ortodoks ekonomi politikalarından yana olan kamuoyu önündeki son isim de ekonomi yönetiminden ayrılmış oldu. Nebati, bakan olarak atanmasından önce geçen hafta Twitter'da yaptığı açıklamalarında imalat yatırımlarını özendirmek için düşük faiz politikasını "bu sefer uygulamada kararlıyız" diyerek politika faizinin enflayonun altında tutulmasında herhangi bir sorun olmadığını ifade etmişti.