Dolar, kritik hafta öncesi 10 lirayı gördü

Türk Lirası, dolar karşısında bu hafta yüzde 3’ün üzerinde kayıp yaşadı ve psikolojik 10 seviyesini gördü. ABD’de yüksek enflasyon sonrası artan küresel dolar talebi ve yurtiçinde Merkez Bankası’nın gevşek para politikası, TL’deki erimede başrol oynuyor.

Yükselişine devam eden dolar/TL akşam yurtdışı işlemlerde 10,0050 seviyesini test etti. Euro/TL 1,1480 seviyesinde. Gram altın ise zirveyi 600 liraya taşıdı.

Analistlere göre, kurdaki oynaklık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar sürecek.

Eylülden bu yana politika faizini 300 baz puan indiren TCMB’nin 18 Kasım’daki toplantıda faiz indirimine devam edeceği görüşü hakim. Ancak bazı ekonomistler Merkez'in kasım ayını pas geçeceğini düşünüyor.

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankasının görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal problemimiz var. Cari açığın azaltılması görevi hükümetindir" açıklamasını yaptı.