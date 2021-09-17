Dolar kritik hafta öncesi ‘ısınıyor’

Dolar/TL’de geçen haftadan başlayan ve bu haftanın ortasına kadar devam eden 8,45 civarındaki yatay seyir, son iki işlem gününde değişti. ABD'den gelen güçlü verilerle değer kazanan ABD doları, TL karşısında da güçlendi. Yükselişin bugün de devam ettiği gözleniyor. Dolar/TL 8,60 seviyesine kadar çıktı.

Küresel piyasalarda dolar, ABD'den gelen bir dizi güçlü ekonomik veri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaştırmasına başlayacağına dair piyasalardaki beklentilerin yeniden güçlenmesiyle diğer başlıca para birimleri karşısında üç haftalık zirvesinin yakınında işlem görüyor. Dolar endeksi, 92.865 seviyesine çıkarak üç haftalık zirvesi 92.965’e yaklaştı.



TCMB'nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları sonrası 8,3 seviyesinden yönünü yukarı çeviren dolar/TL, ABD etkisiyle de yükselişini görece hızlandırdı. Dolar 8,6030 seviyesine kadar çıkarken, TL haftalık bazda yüzde 1,5 civarı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Önce Fed, sonra TCMB

Önümüzdeki hafta 22 Eylül’de ABD Merkez Bankası’nın faiz toplantısı, 23 Eylül’de ise TCMB'nin faiz toplantısı var. Fed’in son veriler ışığında tahvil azaltımı zamanlaması için vereceği mesajlar oldukça önemli.

Sonraki gün ise TCMB Para Politikası Kurulu’nun eylül kararı belli olacak. TCMB Başkanı Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı. Kavcıoğlu, geçen haftaki konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

Faizi düşürür mü?

TCMB'nin 23 Eylül'deki faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar. Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hala net olarak kestirilemiyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), TCMB'nin faiz indirim döngüsüne bu ay 50 baz puan ile başlayacağını, yıl bitmeden 150 baz puan daha faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı.

Ankete göre gelecek 3 ayda 100 baz puan indirim olabilir

Bugün açıklanan eylül ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE beklentileri yükselmeye devam ederken, TCMB'nin politika faizini bu ay sabit tutması, gelecek 3 ay sonunda da toplamda 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Dolarda 8,60 direnci önemli

Analistler, 8,60 TL direnç seviyesine yaklaşan kurun bu seviyenin üzerine çıkması durumunda 8,63 ve 8,65 TL direnç seviyelerinin söz konusu olabileceğini belirtiyor. Olası geri çekilmeler görülmesi halinde ise ilk olarak 8,55 ve 8,53 TL destek seviyelerini takip edilecek.

Bu arada Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2021 yılsonu dolar/TL beklentisinde düşüş ikinci ayında. Temmuz ayından bu yana kurda görülen görece olumlu seyrin etkisiyle, yılsonu dolar/TL beklentileri de düşüşte. Temmuzda 8,99'a kadar yükselen beklenti, ağustosta 8,94'e, eylül anketinde ise 8,92'ye geriledi.