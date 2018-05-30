Dolar kritik seviyenin altında

30 Mayıs 2018

İtalya'daki siyasi kriz küresel finans piyasalarında baskı yaratırken, TCMB'nin adımları sonrası olumlu havanın devam ettiği dolar/TL gücünü koruyor.

Dün 4.54 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, bu sabah 4.53 seviyelerinde güne başladıktan sonra 4.50 seviyesinin altına geriledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar sonrasında 4.4530'a kadar gerileyen kurda işlemler saat 15.09 itibariyle 4.4560 seviyesinden gerçekleşti. Aynı dakikalarda euro/TL de 5.1880 civarında seyretti.

Analistler, 4.50'nin altında kalması halinde kurda düşüşün hızlanabileceğini ve 4.40, ardından 4.30 seviyelerinin hedefleneceğini düşünüyor.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasalara 4 mesaj verdiklerini ifade etti ve şu mesajı paylaştı: "Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız..."

Şimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesaj

Moody's etkisi kısa sürdü

Bu sabah Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulunan Moody's raporu ardından yukarı yönlü hareket eden dolar/TL, rapor öncesi 4.5350 civarında iken raporun ardından 4.5570'e kadar yükseldikten sonra kayıplarını telafi etti.

Moody's Global Makroekonomi Raporu'nda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 2.5, 2019 büyüme tahminini yüzde 2 olarak belirlerken; tahminler Şubat raporuna göre aşağı revize edildi.

Raporda Türkiye'nin büyüme görünümünün bozulan dış koşullar sonucu kötüleştiği, aşağı yönlü daha fazla riskin olduğu belirtilerek, Türkiye'nin ekonomi politikalarının ülkenin kredi temellerinin kötüleşmesine katkıda bulunduğu ve ekonomide ülkeye özel kırılganlık yarattığı ifade edildi.

Bu karardan sonra OECD de yayımladığı raporla Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 5,1'e çekti. Bu kararın piyasaya önemli bir etkisi olmadı.

İtalya'da erken seçim ihtimalinin risk iştahını azaltmasıyla dün gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel yukarı atak yapsa da TCMB'nin para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar vermesi sonrası genel çerçevede TL'de değerlenme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Finans piyasalarında İtalya'daki siyasi kriz kaynaklı sarsıntı devam ediyor. Küresel hisse piyasalarındaki satış dalgası Asya'da devam ederken, euro 10 ayın en düşük seviyesini gördü. İtalya'nın borçlanma maliyetleri yükselirken, yatırımcılar ABD Hazine tahvilleri gibi güvenli liman varlıklara yöneldi.

Yatırımcılar euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'da seçimlerin tekrarlanacağından endişe ediyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre Temmuz ayından itibaren yapılabilecek seçimlerin İtalya'nın euro bölgesine üyeliği ve Avrupa Birliği'ndeki rolü hakkında bir referanduma dönüşmesi de yatırımcılarda kaygı yaratıyor.

TCMB hamleleri etkili oluyor

Ahlatçı Yatırım'ın notunda TCMB'nin hamleleri sonrası kurda dalgalanma boyutunun önceki haftaya göre azaldığı ve geri çekilmelerin devam ettiği belirtilerek, "Her ne kadar 4.63 üzeri denemeler gerçekleşse de dün bu seviye üzerine geçiş sağlanamadığı ve yeniden geri çekilmenin yaşandığı gözlendi. Kurda 4.65 aşılamadığı sürece satış yönlü eğilim kısa vadede yaşanmaya devam edebilir. Bu durumda 4.5300-4.5000 destekleri test edilebilir" denildi.

TCMB'nin attığı adımlar sonrası euro/TL üzerinde de dalgalanma boyutu düşerken İtalya'da hükümetin kurulamamasına dair yaşanan endişelerin euroda yarattığı aşağı yönlü baskının da yükseliş eğiliminin azalmasında etkili olduğu belirtildi.

Analistler kurda yurtdışı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaların sürebileceğini ancak TL'de ana eğilimin değerlenme yönünde olacağını belirtirken, kurda önümüzdeki günlerde 4.50 seviyesinin altına doğru hareket olabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde yurtiçinde piyasalar için risk teşkil edecek en önemli unsur ise 24 Haziran'da yapılacak seçimler olacak.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Londra'da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde merkez bankasının TL'yi savunmak için gereken özgürlüğe sahip olduğu vurgusunu yaptı.

Toplantılara katılan yatırımcıların verdiği bilgiye göre iki yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki hafta önce Londra'da yatırımcılara yaptığı açıklamaların yarattığı gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası (TCMB) ay başından bu yana yaptığı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan döviz likiditesi rahatlatıcı adımlar ve 300 baz puanlık faiz artışı ardından para politikasında sadeleşmenin de son aşamasına geçileceğini açıkladı.

Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50'ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak. Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.