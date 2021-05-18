Dolar küresel piyasalarda zayıflıyor, TL karşısında güçleniyor

Uluslararası piyasalarda ABD Doları, önde gelen tüm para birimleri karşısında değer kaybederken TL karşısında ise sınırlı da olsa yükselişte.

Yurt içinde Hazine'nin altın tahvil ve kira sertifikası satışı, yurt dışında Avrupa'dan gelecek büyüme rakamları ve ABD konut başlangıçları verileri izlenecek.

Geçen hafta ABD'nin sürpriz enflasyon verisiyle 8,50 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bu haftanın açılışında hızlı bir düşüşle 8,30 seviyesine çekildi. Dolar/TL bugün yükselişte ve 8,35'in hemen altında değerleniyor. Euro/TL ise 10,30 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktıktan sonra dün 10,10'un altına kadar geriledi. Euro/TL bugün yeniden 10.20'nin üzerini test etti.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İki ihraç da 1 yıl vadeli olacak.

İngiltere'de işgücü istatistikleri(09.00), Euro Bölgesi GSYH verisi ikinci tahmini, ticaret ve istihdam (12.00) verileri izlenecek.

ABD'de konut başlangıçları (15.30) ve API petrol stok (23.30) verileri bulunuyor.

İngiltere 3 ve 20 yıllık, Almanya 2 yıllık tahvil ihalesi yapacak