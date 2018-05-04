Dolar kuru 4,30'dan döndü

04 Mayıs 2018

Haftanın son işlem gününde Türk Lirası varlıklarda değer kaybı devam ediyor. Riskten kaçışta iç ve dış dinamikler etkili.

TL'deki değer kaybına; dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesi ve yüksek enflasyon ile cari açık neden olarak gösteriliyor.

Merkez Bankası'nın faiz artışına karşın, rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde yükseliş devam ediyor. Yukarı yönlü denemelerin zayıf kaldığı borsada da aşağı yönlü hareketler ağırlı kazanmış durumda.

Dolarda rekor serisi sürüyor

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası yukarı yönlü atak yapan dolar/TL, haftanın son işlem gününde de yeni zirve seviyeleri gördü. Kur, 4.2902 seviyesine kadar çıkarak rekorunu yeniledi. Euro/TL ise 5.1334 seviyesini gördü. Euro ve dolardaki rekorlardan sonra bir zirve de 4,7127 ile döviz sepetinde görüldü.

Tarihi zirve seviyeler görüldükten sonra kurların bir miktar geri çekildiği gözleniyor. Saat 15:00'te dolar/TL 4.25, euro/TL 5.09 seviyesinde yer aldı.

Faizler sert yükseliş

İki yıllık gösterge tahvil faizi 45 baz puan artarak 2009 yılından beri en yüksek seviyesi olan yüzde 15,30'a, 10 yıllık tahvil faizi ise 38 baz puan artışla yüzde 13,83 seviyesine yükseldi.

TL varlıklardaki riskten kaçış eğilimi, Türkiye CDS'lerinde de kendini gösteriyor. 5 yıllık dolar bazlı CDS oranı 216 puana yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsada yüzde 1 kayıp var

Dolar ve faizdeki sert hareketler sonrası, borsada da satış ağırlıklı seyir izleniyor. Dün yüzde 1.7 kayıp yaşayan BIST, yeni güne yüzde 0,11 azalışla 102.794 puandan başladı. Endeks 101.548 seviyesine kadar inerken yüzde 1'in üzerinde düşüş yaşadı. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kaybıyla sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 101.973 puandan girdi.

Günün ikinci yarısında bir miktar tepki alımı gören endeks, 103.000 puana yöneldi ve dünkü kapanış seviyelerine geldi.

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